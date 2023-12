L'esordio, il gol, il coro della curva e la gioia della famiglia: per Jan Carlo Simic sarà una giornata indimenticabile

Esordio con gol. Difficilmente Jan Carlo Simic dimenticherà questa giornata. Il difensore centrale classe 2005 ha esordito con la maglia del Milan subentrando a Pobega nel primo tempo, uscito per un infortunio all'anca. Un gol che non dimenticheranno anche i genitori di Simic, che hanno gioito subito dopo la rete del loro figlio nella gara odierna contro il Monza. Un pomeriggio indimenticabile anche per il coro che la curva ha deciato al centrale serbo.

Questo il commento di Simic ai microfoni di Sku Sport di Jan Carlo Simic: "E' un sogno per ogni bambino esordire con il Milan. Ho lavorato tanto per questi momenti e sono contanto".