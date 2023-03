L'esperto: "Gli stadi possono diventare una risorsa per i cittadini e le comunità che vivono nei loro dintorni"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Gli stadi, nuovi o ristrutturati, dovrebbero sfruttare le loro misure e la loro architettura per diventare il fulcro di quella che viene denominata 'comunità energetica', associazione tra pubbliche amministrazioni, aziende e cittadini in cui ciascun componente è dotato di impianti condivisi per la produzione e il consumo di energie rinnovabili. E' la proposta del prof.Roberto De Lieto Vollaro, ordinario di Fisica tecnica e Impianti e coordinatore della sezione di Ingegneria meccanica ed industriale all'Università di Roma Tre, che al telefono con l'ANSA sottolinea l'impatto positivo che avrebbe tale soluzione. "Grandi infrastrutture ad uso pubblico come gli stadi, proprio per le loro caratteristiche, possono diventare una risorsa per i cittadini e le comunità che vivono nei loro dintorni, grazie all'installazione sulle coperture di pannelli fotovoltaici - afferma il docente -. Bisognerebbe valutare anche questo aspetto, insieme a quello della fruizione sportiva e a quello commerciale, che spesso diventa tra i principali motivi di rallentamento o blocco delle autorizzazioni da parte degli amministratori pubblici". "Uno stadio, se va bene, viene usato tre volte alla settimana - sottolinea De Lieto Vollaro - ma come produttore di energia funzionerebbe ogni giorno e, oltre a diventare autonomo sotto il profilo energetico senza impatto ambientale, nè architettonico, potrebbe fornire energia elettrica pulita a migliaia di persone".