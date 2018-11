L'essenziale Zapata, sempre titolare a novembre

In attesa di capire quando rientreranno Musacchio e Romagnoli (Gattuso si è detto ottimista in tal senso), Cristian Zapata continua a giocare dal primo minuto. Contro il Dudelange scenderà in campo in coppia con Simic, alla prima presenza assoluta in rossonero. Il colombiano fin qui ha disputato quattro partite consecutive, contro Betis, Udinese, Juventus e Lazio, sempre titolare a novembre.