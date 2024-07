L'Eurocoppa è già a Madrid, folla in festa per la Roja

(ANSA) - MADRID, 15 LUG - E' atterrato alle 15:10 all'aeroporto di Barajas il volo di Iberia che ha portato a Madrid l'Eurocoppa vinta dalla 'Roja' con gli 'eroi' dell'impresa, attesi da centinaia di tifosi. La festa dei campioni d'Europa, l'unica nazionale che ha incassato il quarto titolo europeo della storia, cominciata ieri sera sul prato dell'Olympiastadion e continuata negli spogliatoi, con balli scatenati, cori e brindisi, culmina oggi nella capitale, con l'atteso bagno di folla. La Fiesta infinita, che ha tinto di rosso ogni angolo della Spagna, da Roccafonda - il quartiere dove è cresciuto Lamine Yamal - a Madrid, è andata avanti l'intera notte.

Il programma odierno nella capitale prevede che la nazionale alle 18:30 sia ricevuta al palazzo della Zarzuela da Felipe VI e della regina Letizia, quindi una visita alla Moncloa dove ad attenderla daranno il premier, Pedro Sanchez, e la ministra dello sport e portavoce, Pilar Alegria, che così come il Re hanno già vissuto in diretta l'emozione dagli spalti dello stadio a Berlino. Poi la 'rua', la sfilata per le strade della città sul bus scoperto, che culminerà intorno alle 21:15 in plaza Cibeles al cospetto della dea protettrice cui consacrare la vittoria. (ANSA).