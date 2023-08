L'ex allenatore del Bruges: "De Ketelaere? Al Milan aspettative troppo alte"

L'ex allenatore del Bruges, Birger Van De Velde, ha parlato del suo ex calciatore Charles De Ketelaere, ora all'Atalanta dopo un anno da dimenticare con il Milan. Le sue parole a Sportitalia: "Al Milan credo che le aspettative su di lui fossero troppo alte. Probabilmente Charles aveva bisogno di più tempo per adattarsi a un nuovo paese, a un nuovo campionato, più difficile rispetto a quello da dove arrivava, e alle aspettative di un top club come il Milan.

Chiaro che ha sofferto il non essere riuscito a segnare, cosa che, come ho detto anche prima, lo ha bloccato mentalmente. E poi anche la pressione dei tifosi e della stampa era diventata eccessiva. In ogni caso, sono sicuro che lui è perfettamente in grado di giocare per una squadra importante come il Milan”