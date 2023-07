L'ex allenatore di Chukwueze: "È umile, non ha mai avuto comportamenti sopra le righe"

Gernot Rohr, ex allenatore di Samuel Chukwueze nella Nigeria, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul nuovo numero 21 del Milan: "È un ragazzo umile che ascolta quello che dicono gli altri. In tre anni non l’ho mai rimproverato. Non ha mai avuto un comportamento sopra le righe, non mi ha mai risposto o contestato una scelta di campo. È un fenomeno anche nei comportamenti".