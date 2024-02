L’ex arbitro Casarin: “Il rigore? Classico rigorino, il Var ha ingigantito il contatto”

L'ex arbitro Casarin ha commentato a Radio Rai il rigore assegnato ieri all'Atalanta durante la sfida contro il Milan, terminata 1-1 dopo un gran gol di Rafa Leao e il pareggio ospite, proprio sul rigore in questione, dai più definito quantomeno dubbio. Non è il primo episodio dubbio capitato in stagione tra i rossoneri e i bergamaschi, dopo qualche polemica in Coppa Italia per un altro rigore generoso assegnato alla Dea.

Ecco le parole di Casarin: "Il discorso è semplice, questo rigore fa parte della categoria dei rigorini e tutti ne hanno ricevuti e altri subiti. Tanti lo hanno accettato cinque anni fa ed è ridicolo. Orsato non può vedere quindi c’è Irrati, che è il più bravo Var al mondo, che vede in Tv e aggrava la natura del contatto. L’arbitro va al monitor e si fida del suo collega. Speriamo non capiti più".