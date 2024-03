L'ex arbitro De Marco sul rigore all'Inter: "Siamo rimasti tutti allibiti"

Lazio-Milan, Torino-Fiorentina e Inter-Genoa: 3 partite, 4 gol, 4 espulsioni, un rigore concesso, 2 gol annullati e tante altre polemiche. Il weekend degli arbitri non è stato sicuramente semplice e gli errori non sono mancati, così, per fare il punto sugli episodi più controversi, a TuttomercatoWeb.com ha parlato l'ex direttore di gara Andrea De Marco.

Ci conferma che il penalty per l'Inter non andava assegnato?

"Sì, il fallo non c'è. È un contrasto, Frendrup colpisce anche il pallone, ma anche se non lo avesse colpito si sarebbe trattato di un contrasto. Posso capire l'arbitro dal campo, poi però se il VAR ti richiama significa che per lui non è rigore. Siamo rimasti tutti allibiti perché è rimasto della sua idea".

Il VAR aveva tutte le immagini a disposizione e se sì perché non gli ha mostrato quelle che abbiamo visto tutti nel post-partita?

"Il VAR ha a disposizione tutte le immagini, avranno proposto ad Ayroldi quelle che ritenevano più opportune. Il tocco sul pallone c'è, è strano non sia tornato sui suoi passi. Comunque il giallo non ci stava perché, soprattutto in area, questo non è da giallo. È un intervento genuino".