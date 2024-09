L'ex calciatore del Cagliari Capone morto in hotel: domani l'autopsia

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Andrea Capone, 43 anni, ex centrocampista del Cagliari Calcio trovato privo di vita ieri mattina in una suite dell'hotel Palazzo Tirso a Cagliari. Il pm Marco Cocco affiderà l'incarico al dottor Roberto Demontis per gli accertamenti necroscopici. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia su quello che, al momento, viene classificato come un incidente. Ieri gli agenti della squadra volante hanno sentito gli amici che si trovavano con l'ex calciatore durante la notte. Capone, secondo una ricostruzione dell'accaduto, aveva preso parte a una festa per un battesimo in un locale di Su Siccu insieme ad altri amici. A quanto pare a una certa ora a festa finita Capone si è reso conto di non trovare le chiavi di casa e non ricordava nemmeno dove avesse parcheggiato l'auto. Per questa ragione gli sarebbe stata proposta l'ospitalità nella suite a due piani del l'hotel. In albergo con l'ex calciatore sono arrivati altri invitati alla festa del battesimo che hanno dormito in altre stanze.

L'ora della tragedia non è stata ancora stabilita. Capone forse si è alzato per andare al bagno ed è caduto dalla ripida scala che collega il piano della camera da letto al resto della stanza. Nella caduta ha battuto il volto e la testa, morendo. Il corpo è stato trovato intorno alle 11 di ieri dal personale dell'hotel. Le ferite riscontate sulla salma, secondo il primo esame esterno, sono compatibili con la caduta dalle scale. La squadra mobile sta visionando i filmati delle telecamere e ha acquisto in cellulare dell'ex giocatore che potrebbe eventualmente essere analizzato in base alle risposte dell'autopsia. (ANSA).