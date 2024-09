L'ex capitano del Celta Vigo condannato per abusi a cheerleader dell'Espanyol

(ANSA) - MADRID, 12 SET - Un tribunale di Barcellona ha condannato Hugo Mallo, ex capitano del Celta di Vigo e attuale calciatore dell' Aris di Salonicco, per abusi sessuali nei confronti di una ragazza che lavorava come 'cheerleader' dell'Espanyol. I fatti risalgono al 24 aprile 2019, in occasione della partita fra il Celta di Vigo e l'Espanyol nello stadio della squadra catalana, a Cornellà de Llobregat. Secondo la sentenza, citata dall'agenzia Europa Press, "risulta provato" che l'allora capitano della squadra galiziana, prima dell'inizio della partita e durante la presentazione delle squadre in campo, "palpeggiò" una delle due mascotte travestite da pappagallo dell'Espanyol, "con l'intenzione di soddisfare il suo animo libidinoso e di disprezzare l'integrità sessuale " della ragazza, "toccandole il petto" senza il suo consenso.

Per l'aggressione, ripresa in un video che ha smentito la versione del calciatore che si era detto estraneo alle accuse, il tribunale ha condannato Mallo a 20 mesi di carcere e un indennizzo di circa 1.000 euro alla vittima degli abusi, per i danni morali causati. (ANSA).