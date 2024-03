L'ex compagno al Torino consiglia a Buongiorno di accettare l'eventuale offerta del Milan

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Milannews, David Zima ha parlato della sua esperienza al Torino, dove ha giocato dal 2021 al gennaio 2024. In questo periodo ha assistito alla crescita di Tommaso Pobega, oggi al Milan e di Alessandro Buongiorno, cercato dai rossoneri nell'ultima sessione di mercato:

Hai condiviso l'esperienza al Torino con Tommaso Pobega, oggi tuo rivale al Milan

"Da un lato mi dispiace che sia infortunato, perché è un amico. Dall'altro mi solleva perché so quanto possa essere pericoloso (ride, ndr). Ragazzo fantastico, un amico e un giocatore molto forte".

Giocatore che piace al Milan è Alessandro Buongiorno, giocatore che hai visto crescere esponenzialmente in questi anni

"Assieme a Bastoni credo sia il miglior difensore centrale italiano. Mi è dispiaciuto per il suo infortunio, ma ho visto che è tornato e sta bene. Io credo che se arriva un'offerta da parte di una big lui debba accettare. Se è vero che lo vuole il Milan è una grande occasione per crescere".