L'ex compagno di Loftus-Cheek: "Come mezzala rende al massimo, ma può fare anche l’interno o il trequartista"

Ruben Sammut, ex giocatore delle giovanili del Chelsea e compagno di squadra di Loftus-Cheek e Tomori, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Loftus-Cheek: "Tornerà quello visto nel 2019, con il Chelsea di Sarri. É un giocatore fisico, tecnico e che sa segnare. Già all’epoca aveva grandi doti nel dribbling e nel palleggio. Saltava l’uomo con facilità e rischiava spesso, prendendosi anche qualche rimprovero. ‘Tranquillo mister, il pallone non lo perdo’, diceva. E infatti ricordo pochissimi errori in fase di impostazione.

Altra qualità i filtranti. Loftus è uno a cui piace regalare l’assist vincente. E poi è un giocatore duttile. Come mezzala rende al massimo, ma può fare anche l’interno o il trequartista. Ricorda molto Yaya Touré, oppure Pogba. A centrocampo ama dominare il gioco con tecnica e fisicità".