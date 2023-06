L'ex ct del Brasile Felipe Scolari torna ad allenare dopo un breve ritiro

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 GIU - L'allenatore brasiliano Luiz Felipe Scolari, campione del mondo con il Brasile nel 2002, tornerà a guidare una squadra dopo il suo breve ritiro. L'ex ct siederà sulla panchina dell'Atlético Mineiro per il quale ha firmato un contratto fino a dicembre 2024. Succede all'argentino Eduardo Coudet. Dopo dieci giornate il club di Belo Horizonte è quarto nel campionato brasiliano, sei punti dietro il leader Botafogo, e rimane in gara per la qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores. Il tecnico, 74 anni, aveva annunciato il suo ritiro alla fine dell'anno scorso: aveva guidato l'Athletico Paranaense nella finale della Copa Libertadores, persa 1-0 contro il Flamengo di Rio de Janeiro, nell'ottobre 2023 a Guayaquil.

Scolari aveva quindi messo fine alla sua carriera di allenatore durata quattro decenni. Felipao, come è soprannominato in Brasile, ha portato la nazionale verde-oro alla conquista del quinto titolo di campione del mondo al Mondiale 2002 in Corea del Sud e in Giappone. Ma è stato anche protagonista della sconfitta per 7-1 contro la Germania in semifinale della Coppa del mondo 2014 organizzata proprio in Brasile. Scolari ha anche guidato la nazionale del Portogallo al Mondiale 2006 in Germania (eliminazione nei quarti di finale) e il Chelsea in Premier League (2008-09). (ANSA-AFP).