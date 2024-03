L'ex Fiorentina Jovic saluta così Joe Barone: "Rest in peace"

vedi letture

Luka Jovic, attaccante del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae assieme a Joe Barone, ex direttore generale della Fiorentina scomparso proprio oggi dopo il malore accusato domenica scorsa. "Rest in peace", il messaggio dell'attaccante serbo per il suo ex dirigente a Firenze.