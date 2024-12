L'ex medico della Nazionale: "70-80 partite all'anno: è una cosa improponibile"

Per parlare del discorso infortuni, quanto mai attuale in casa Juve, oggi a RadioBiancoNera è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell'AMICA: "Negli ultimi 10 anni la velocità del gioco è aumentata del 40%, dando già un'idea di come sia tutto diverso rispetto ad un tempo e a che ritmo si giochi adesso. Poi se ci mettiamo anche al dover giocare una gara ogni 2-3 giorni per le competizioni europee, non ci si riesce più ad allenare e a recuperare bene. Ecco che gli infortuni sono all'ordine del giorno.

Fa strano anzi che ci si meravigli, è assurdo che FIFA, UEFA non si rendano conto dei danni che stanno procurando a questi ragazzi. Le partite aumentano e diventano 75-80 all'anno: è una cosa improponibile non solo per i danni da quantificare negli infortuni, ma anche pensando all'atleta quando smetterà di giocare".