L'ex Milan Beckham batte il milanista Riccardo Silva nel derby di Miami

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel derby d'oltreoceano a tinte rossonere di US Cup tra David Beckham, icona del calcio mondiale ed ex Milan, e Riccardo Silva, grande tifoso del Diavolo ed investitore nel Milan di RedBird, si sono affrontate l'Inter Miami dell'icona inglese, che milita in MLS, ed il Miami FC dell'imprenditore italiano, che attualmente è in USL Championship, una sorta di Serie B americana.

Una sfida che almeno sulla carta non avrebbe dovuto dare sorprese, ma che invece in campo si è trasformata in uno spettacolo inaspettato. Ad uscirne vincitrice è la squadra di Beckham, che milita in una serie superiore, ma solo ai calci di rigore! Grande rammarico, ma grandissimo orgoglio per la prestazione, per il Miami FC di Silva, che è andato in vantaggio per ben due volte prima di essere raggiunta nei minuti finali (dopo l'89' e il 118'). La partita si è protratta fino ai calci di rigore, dove l'Inter Miami l'ha spuntata per 7-5. Per Riccardo Silva, in attesa del derby di Milano, solo impresa sfiorata in una grande serata di calcio nella cornice di Miami.