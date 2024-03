L'ex Milan Dest trascina il PSV a +13: Go Ahead Eagles battuto 1-0 e primato assoluto

Un gol di Sergino Dest trascina il PSV sul campo del G.A. Eagles. È stato proprio l'ex laterale del Milan, attualmente in prestito dal Barcellona al club olandese, a segnare infatti la rete decisiva al 10' della sfida in trasferta valida per il 25° turno di Eeredivisie. Secondo centro stagionale per l'americano Dest, che finora ha collezionato 31 presenze e anche 6 assist tra campionato e coppe varie con la squadra olandese.

Il PSV è attualmente la capolista assoluta del campionato con 69 punti, ben 13 in più sulla seconda Feyenoord, seppur con una gara giocata in più.