L'ex Milan Vranckx verso la Fiorentina: accordo col Wolfsburg, mancano solo dettagli del contratto

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa fra Fiorentina e Wolfsburg per Aster Vranckx: nelle scorse ore i due club hanno definito i dettagli dell'operazione, con la Viola che porterà a termine un acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

Quello che resta da definire è la parte contrattuale col giocatore e quella delle commissioni per il suo entourage: fra le parti si respira ottimismo in merito, anche perché l'ex Milan ha già dato il proprio ok e la propria preferenza alla destinazione gigliata.