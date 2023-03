L'ex nazionale tedesco Ozil annuncia il ritiro

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'ex nazionale tedesco Mesut Ozil, campione del mondo nel 2014, ha deciso a 34 anni di lasciare il calcio professionistico. "Dopo un'attenta valutazione, annuncio la fine della mia carriera di calciatore - scrive Ozil sui social -. Ho avuto il privilegio di essere un professionista per quasi 17 anni e sono incredibilmente grato per questa opportunità. Nelle ultime settimane e mesi, che hanno incluso anche alcuni infortuni, è diventato sempre più chiaro che il tempo è quello giusto per lasciare".

Il centrocampista di origine turca ha giocato in Bundesliga, allo Schalke 04 e al Werder Brema, poi si è trasferito per giocare nel Real Madrid e quindi nell'Arsenal, dove è rimasto per otto anni. Dopo aver vinto molto con i due club, nel 2021 si è trasferito in Turchia, al Fenerbahce, approdando poi al Basaksehir. Cinque anni fa, in seguito alle polemiche per essersi fatto fotografare col presidente turco Erdogan, Ozil aveva deciso di lasciare la nazionale - dove ha chiuso con 92 presenze e 23 reti - lamentando di aver ricevuto moltissimi insulti razzisti. (ANSA).