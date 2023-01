L'ex preparatore di Vasquez: "Reattivo, determinato e forte tra i pali"

MilanNews.it

Augusto Ayala, preparatore dei portierei del Club Guaranì che ha lavorato fino a pochi giorni fa con Devis Vasquez nuovo portiere del Milan, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato così di come è cresciuto il colombiano in Paraguay e quali sono le sue caratteristiche principali: "Il nostro stile di gioco (del Club Guaranì, ndr) prevede che il portiere sia un giocatore di movimento in più, sappia utilizzare i piedi, abbia capacità tecniche di controllo e passaggio della palla. È reattivo, rapido, elastico, determinato, molto forte tra i pali"