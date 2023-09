L'ex presidente dell'Inter Pellegrini: "Temo la buona organizzazione di Pioli"

Ernesto Pellegrini, ex presidente del Milan, ha parlato a Tuttomercatoweb in esclusiva del Milan, alla vigilia del derby: "Temo la buona organizzazione che ha dato Pioli alla squadra. È davvero un bravo allenatore, poi sabato vedremo. Gli investimenti anche senza Maldini e Massara non sono mancati, anzi"