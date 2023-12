L'Hellas Verona precisa: "Nessuna perquisizione, né nella sede né altrove". La nota ufficiale

vedi letture

In merito alle notizie uscite in mattina circa le presunte perquisizioni della Guardia di Finanza presso la sede dell'Hellas Verona, lo stesso club scaligero ha emesso un comunicato ufficiale in cui precisa che:

"La Guardia di Finanza sta effettuando un’indagine su una società terza e non sull’Hellas Verona. Non è stata effettuata alcuna perquisizione né nella sede né altrove. Il Club ha spontaneamente messo a disposizione le proprie risultanze contabili relative ai rapporti con detta società, che consistono nella ricezione di sole tre fatture relative al periodo di imposta di quattro anni fa e comunque di modesto importo. La contestazione, si specifica ulteriormente in corso di verifica, potrebbe equivalere a circa 50.000 euro. In ogni caso, si smentisce in maniera categorica che l’oggetto dei documenti fiscali richiesti attenga a contratti di sponsorizzazione, argomento di cui nessuno ha mai parlato".