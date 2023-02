L'Ibra-deus ex machina. Lo svedese pronto al rientro per risollevare il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri ci sono stati due -deus che si sono presi la scena. Uno è certamente Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2023 partito con la prima serata dal teatro Ariston, l'altro è certamente Zlatan Ibrahimovic, allenatosi nel pomeriggio per la prima volta dopo otto mesi e una operazione al ginocchio interamente col gruppo squadra in quel di Milanello.



Deus ex machina

E Ibrahimovic potrebbe essere il deus ex machina del Milan. Coniata dal greco per arrivare fino a noi in latino, significa letteralmente 'divinità che scende da una macchina' e indica quel marchingegno che, nel teatro antico, permetteva alla divinità che, scesa a sorpresa dall'alto mediante un meccanismo, di scogliere l'intreccio critico della trama, altrimenti non risolvibile dai protagonisti umani sulla scena. Restando nella metafora, il mondo Milan spera. che Ibrahimovic possa dare una sterzata, con la sua leadership e la sua mentalità, al difficilissimo e disastroso 2023 rossonero.



Convocabile

Contrariamente a quello che ci si aspettava, il numero 11 non è stato inserito in lista UEFA e non potrà esserci martedì 14 in Champions League contro il Tottenham. Lo svedese, però, potrebbe essere convocato per la sfida di venerdì contro il Torino e accendere San Siro; è vero, non avrebbe più di 10-15 minuti nelle gambe, ma la sua sola presenza è da stimolo per i compagni e per i tifosi. Un Ibra-deus ex machina chiamato, ancora una volta, a risollevare il Milan.