L'Ibra-ter al Milan è ormai cosa fatta, Tuttosport: "Si occuperà anche di mercato"

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un terzo matrimonio che si farà. Lo svedese è pronto a tornare in rossonero dopo l'addio al calcio di giugno e lo farà in una nuova veste. Come scrive Tuttosport, la fumata bianca è ormai vicina e attesa in tempi brevi: Ibra ridurrà lievemente i poteri nell'area sportiva di Giorgio Furlani e si occuperà di Milan a tutto tondo.

Il nuovo ruolo e le nuove mansioni

Ibra avrà il compito di dire la sua sulle strategie di mercato e su alcune linee guida da seguire per lo sviluppo del settore giovanile. Non sarà solamente un top manager ma anche un consigliere per i piani tecnici dei rossoneri. Lo svedese avrebbe già in mente alcune aree da esplorare per i prossimi mercati, dal Brasile all'Olanda, passando per la sua Scandinavia. Con Cardinale è nato un rapporto di grande stima, motivo per cui dopo vari colloqui si è pronti ad andare fino in fondo. L'Ibra-ter è ormai cosa fatta.