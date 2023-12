L'Idea di Spalletti: "Un'ora di scuola per capire situazioni vita"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Istituire l'ora di "buonsenso" a scuola per far capire ai giovani le situazioni della vita: Luciano Spalletti, gia' testimonial della campagna antiviolenza sulle donne, torna sul tema dei giovani e lo fa nel talk di Atreju, di cui e' ospite insieme con altri sportivi, lanciando la sua idea. "A scuola serve l'ora del buon senso, l'ora del capire le situazioni della vita", l'esordio del ct azzurro, che ribadisce il suo no netto alla violenza di genere: "Bisogna capire che queste donne vanno lasciate stare, non si va a mettere le mani addosso a loro", aggiunge, tra gli applausi dei presenti. E allora, il ct parla di un'ora scolastica "piu' importante delle altre materie", un'ora "per far capire, anche attraverso testimonianze, a questi ragazzi che il primo ragazzo ti lascerà, il secondo ti deludera', e poi un terzo, un quarto: insomma - aggiunge Spalletti -, serve l'ora del capire, per imparare anche attraverso testimonianze una crescita naturale, perche' qualcuno va aiutato".

Si tratterebbe, aggiunge poi Spalletti, di insegnare a capire "le situazioni che ci possono capitare e i comportamenti, capire il rispetto verso chi non la pensa come noi, verso le altre culture e religioni, il saper accettare e lo stare insieme". (ANSA).