L'impatto di Simic in prima squadra: solidità e sicurezza con propensione al gol

In un periodo complicato per il Milan in cui i risultati scarseggiano e gli infortuni fioccano, le poche buone notizie sono arrivate da chi in questi mesi, per necessità più che per opportunità, si è ritrovato ad esordire in prima squadra. È il caso di Jan-Carlo Simic, subentrato al centro della difesa nel corso della partita di San Siro contro il Monza. Il centrale serbo è stato autore di un'ottima prova ed è anche andato in gol all'esordio, sfruttando un assist di Rafael Leao.

Analizziamo il suo rendimento con la prima squadra rossonera, con cui ha disputato solamente due spezzoni di partita: 66 minuti con il Monza a San Siro e tutto il secondo tempo contro la Salernitana. I numeri analizzati aiutano a dare un'idea dell'impatto positivo del giovane 2005, non semplice vista la situazione della squadra e la giovane età, oltre all'emozione del caso. Simic è apparso un difensore solido, come testimoniato dal 57% di duelli vinti e dal 94% di precisione dei passaggi. Inoltre, con il gol segnato, ha una conversion rate del 50% (un gol ogni 111 minuti), avendo insaccato una volta su due tentativi.