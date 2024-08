L'incredibile destino di Pavlovic: doveva essere della Lazio, segna il 1° gol in A ai biancocelesti

Ironia del destino, Strahinja Pavlovic ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio. La squadra in cui avrebbe dovuto giocare. Sì, perché il difensore serbo era praticamente un giocatore dei biancocelesti, cinque anni fa. Igli Tare ebbe l'intuizione di puntare sul serbo: affare da 5 milioni di euro per il cartellino e il difensore sarebbe rimasto ancora un anno al Partizan, in prestito.

Poteva essere un beniamino dei tifosi biancocelesti ma Pavlovic non ha superato le visite mediche, dove sono stati riscontrati problemi cardiaci. In un'intervista rilasciata nel 2022 a 'LaLazioSiamoNoi.it', il dottor Ivo Pulcini, il dottor Ivo Pulcini, incaricato di valutare l'idoneità di Pavlovic, spiegò:

"In quel momento non era idoneo, non potevo dargli l'idoneità sportiva perché presentava delle anomalie che mi facevano sospettare qualcosa di grave. È un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale. Magari ora ha risolto quei problemi".

Pertanto Pavlovic prese nel 2019 la strada di Belgrado e da lì nel gennaio del 2020 quella di Montecarlo. Poi il passaggio al Salisburgo dove è cresciuto esponenzialmente, fino ad arrivare al Milan. E allo stadio Olimpico, da avversario, a segnare il suo primo gol in Serie A.