L'indagine del CorSport: "L'enigma: troppi giocatori fragili"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina titola sul Milan: "L'enigma: troppi giocatori fragili". Il tema è il grave problema infortuni che sta falcidiando la rosa rossonera in questa stagione. Il CorSport ha provato ad analizzare le cause di questo intoppo che non garantisce a Stefano Pioli di avere tutta la squadra a disposizione.

C'è chi punta il dito contro la preparazione estiva, chi sull'allenamento quotidiano o sul lavoro di recupero tra una partita e l'altra; altri ancora denunciano una forte predisposizione dei giocatori rossoneri all'infortunio. Un elemento di rottura è sicuramente il calendario eccessivamente fitto. Questi giorni di pausa a Milanello serviranno anche a mettere la lente di ingrandimento su questo problema e a cercare di trovargli una soluzione praticabile.