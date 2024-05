L'iniziativa della Curva Sud per Milan-Salernitana: scopri come vincere un abbonamento allo stadio

Iniziativa apprezzabile della Curva Sud Milano annunciata per oggi, in occasione di Milan-Salernitana. L’annuncio del tifo organizzato recita: “Oggi in occasione dell’ultima partita di campionato, la Curva Sud ha decido di premiare chi legge sempre la nostra fanzina. Questa sera verranno distribuite delle fanzine numerate, e in occasione della festa, verrà estratta la fanzina che vincerà un abbonamento per la prossima stagione”.

Inoltre questa sera la Curva Sud interromperà lo sciopero e tornerà a tifare, almeno parzialmente: nel primo tempo ci sarà lo stesso silenzio delle sfide contro Genoa e Cagliari, mentre nella seconda metà di gioco torneranno bandiere, striscioni e cori. Tutto questo per rendere omaggio a mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, tutti e tre al termine della loro avventura rossonera: il tifo organizzato vuole salutarli come meritano per quanto fatto in questi anni.