L'iniziativa di Fondazione Milan: #iovengodallosport. Un nuovo campo in periferia

Fonte: acmilan.com

Ognuno può provenire da un luogo diverso dall'altro, ma il bello dello sport e del calcio è potersi incontrare, prendersi per mano e scendere in campo per giocare insieme.

Da questo pensiero, e da un lavoro di squadra all’interno del vivaio con l'équipe psicopedagogica del Puma House of Football, è nato il video realizzato insieme alle ragazze e ai ragazzi del nostro Settore Giovanile e che è risultato tra i tre progetti vincitori del contest #IOVENGODALLOSPORT. Un'iniziativa sviluppata da Sport e Salute con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con FIGC.

Come Club è stato deciso di devolvere il premio per la realizzazione di un campo di gioco in una periferia di Milano attraverso Fondazione Milan.