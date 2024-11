L'iniziativa di Fondazione Milan per la vendita dei biglietti della gara del 125°

vedi letture

Domenica 15 dicembre alle 20.45, il Milan affronterà il Genoa nella sfida valevole per la 16° giornata di Serie A, in una serata che unirà storia, amore e passione, che vedrà San Siro tingersi di rossonero per celebrare i 125 anni del Club: sarà un momento unico ed emozionante per tutti i tifosi milanisti, tra i ricordi del passato e uno sguardo verso il futuro.

FONDAZIONE MILAN

Sulla scia dell’attività realizzata in Milan-Monza della scorsa stagione, che ha portato al ripristino di un campetto nel Municipio 9 di Milano dedicato a Davide Astori, per ciascun biglietto venduto per la partita Milan-Genoa saranno devoluti 2€ a Fondazione Milan, a sostegno di tutte le attività di "Il Milan per tutti", il progetto che ha l'obiettivo di costruire un Club sempre più inclusivo per persone con disabilità fisiche o intellettivo-relazionali, o giovani a rischio emarginazione sociale. Inoltre, ciascun tifoso che vorrà dare il proprio contributo alla raccolta fondi potrà farlo sul sito sostieni.fondazionemilan.org.