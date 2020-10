L'Inter ha aperto la tornata delle italiane in Europa, impegnata in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0, nonostante tante buone occasioni per andare a segno, comprese due traverse colpite da Barella e Lukaku. La formazione di Conte raggiunge quota 2 punti nel girone, mentre gli ucraini salgono a 4.