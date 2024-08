L'Inter chiude l'estate pareggiando 1-1 col Chelsea

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - L'Inter chiude la sua estate pareggiando per 1-1 in casa del Chelsea. Nell'ultimo test della preparazione estiva, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un mancino dalla distanza di Thuram. Nella ripresa, dopo la classica girandola dei cambi, i londinesi allenati dall'italiano Enzo Maresca sono riusciti a trovare il pareggio al 45' con un destro di Ugochukwu risolvendo una mischia. L'Inter esordirà in campionato sabato prossimo, in casa del Genoa. (ANSA).