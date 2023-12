L'Inter frena la sua corsa: Dragusin risponde ad Arnautovic, a Marassi è 1-1

L'Inter rallenta la sua corsa verso lo scudetto: i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono schiantati contro il muro del Genoa, che dopo essere andato in svantaggio al 42esimo per un gol di Arnautovic (su cui sembrava esserci azione fallosa di Bisseck), ha pareggiato con Dragusin al 52esimo del primo tempo (ben 9 i minuti di recupero in seguito a una lunga interruzione). Inter che sale di un solo punto a 45, con la Juve che avrà la chance di tornare a -2 domani vincendo contro la Roma.

Nell'altro match della serata, la Lazio ha trionfato in rimonta sul Frosinone, vincendo per 3-1 dopo aver subito il rigore di Soulé al 58esimo. A regalare i tre punti a Maurizio Sarri ci hanno pensato Castellanos, Isaksen e Patric. La Lazio sale a 27 punti, ottavo posto. Domani le altre partite della giornata, con il Milan che scenderà in campo alle 18 contro il Sassuolo a San Siro.