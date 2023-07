L'Inter non va oltre l'1-1 contro l'Al Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo

vedi letture

Un gol a testa fra Al Nassr e Inter, la prima amichevole della tournée giapponese dei nerazzurri finisce 1-1 a Osaka. Primo tempo equilibrato, con i sauditi - Ronaldo e Brozovic titolari ma in campo solo per 45' - che riescono a portarsi in vantaggio e la squadra di Simone Inzaghi che trova il pareggio appena prima del ritorno negli spogliatoio. Soliloquio interista nella ripresa: non sufficiente, complici i tanti e fisiologici cambi, a regalare alla formazione meneghina la vittoria sull'Al Nassr, atteso peraltro dalla Champions League asiatica, già domani l'esordio contro l'Al-Shaba.