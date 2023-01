L'Inter provoca i milanisti: "Sì, abbiamo davvero ingaggiato Calhanoglu a parametro zero"

MilanNews.it

"Yes, we really did sign Hakan Çalhanoğlu on a free transfer", cioè: "Sì, abbiamo davvero ingaggiato Hakan Calhanoglu con un trasferimento a titolo gratuito": così l'Inter ha provocato i tifosi milanisti sui social all'indomani della vittoria in Supercoppa, non badando, comunque, al fatto che il turco abbia sì lasciato il club rossonero al termine del suo contratto per un ingaggio leggermente superiore a quello offerto da Maldini e Massara, ma che, contanto commissioni agli agenti e stipendio al lordo, il suo acquisto non è stato affatto a parametro zero.