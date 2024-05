L'Inter riceve l'Ambrogino d'Oro per la seconda stella. Sala: "Ho già detto ai milanisti che quando toccherà a loro, li premierò"

In questi minuti l'Inter sta ricevendo l'Ambrogino d'Oro per la vittoria della seconda stella. I nerazzurri sono premiati dal sindaco Giuseppe Sala, noto tifoso dell'Inter che ha parlato così: "Sono un po’ imbarazzato, devo cercare di essere istituzionale ma il mio interismo viene fuori. Pensavo a mio padre, che aveva paura di volare e riusciva a prendere l’aereo solo per seguire l’Inter all’estero. Complimenti a tutti, parto dai giocatori, non solo perché avete vinto ma perché il vostro comportamento è sempre stato in linea con i valori della città. Vi chiamate Internazionale e Milano vuole sempre essere più internazionale, pensate che il 21% dei residenti non è di origine italiana e ci sono pochissimi milanesi da generazioni".

Poi Sala ha fatto anche una battuta sul Milan: "Ovviamente, da sindaco di Milano ho già detto ai milanisti che quando toccherà a loro passare da 19 a 20, se sarò ancora sindaco, premierò anche loro"