L'Inter si prende la rivincita sulla Fiorentina e vince 2-1

L'Inter approfitta del pareggio del Napoli in casa contro l'Udinese e batte la Fiorentina a San Siro per 2-1. I nerazzurri si prendono la rivincita sulla Viola dopo che giovedì scorso la squadra di Palladino aveva demolito la squadra interista per 3-0 nel recupero del girone di andata. Il vantaggio dell'Inter è viziato da un clamoroso errore di La Penna che concede un angolo errato e da cui i nerazzurri passano in vantaggio con Pongracic. A fine primo tempo arriva il pareggio di Mandragora su calcio di rigore. Nella ripresa l'Inter in avvio trova il 2-1 definitivo e oggettivamente meritato con Arnautovic.

Tutti i risultati della 24^ giornata di Serie A:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma 0-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari -Parma 2-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza 5-1

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna 0-0

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese 1-1

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina 2-1