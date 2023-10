L'investitura di Zambrotta: "Bartesaghi ha personalità, mi piace"

Davide Bartesaghi è una delle sorprese di questo inizio stagione: a soli 17 anni il prodotto del vivaio rossonero si è rivelato utile in più di un'occasione in questo avvio. Un'importante investitura gli è arrivata anche da Gianluca Zambrotta, ex rossonero, che oggi alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Bartesaghi mi piace perché, anche se ha solo 17 anni, in campo non ha paura e ha personalità, ma domenica non lo vedo dall’inizio. Theo non ci sarà ma io dico che per qualità vale Maignan e Leao: non si discute. Penso giochino Calabria e Florenzi e mi pare giusto."