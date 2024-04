L'ironia di Ordine: "Cardinale talmente prestanome che si presta ad accompagnarlo a San Siro l’ambasciatore USA in Italia"

In mattinata, come vi abbiamo raccontato qui, Gerry Cardinale ha fatto visita al ritiro della squadra all'Hotel Melia in compagnia dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana Jack Markell e il console USA Douglass Benning, che hanno incontrato con piacere Chris Pulisic e Yunus Musah.

Il noto giornalista Franco Ordine, con una nota di ironia, commenta così su Twitter: "In effetti Gerry Cardinale proprietario del Milan è talmente prestanome che si prestano ad accompagnarlo a Milano e a San Siro per i quarti di Europa League l’ambasciatore USA in Italia e il corpo diplomatico. Da segnalare a chi di dovere".