L'Ital-Milan U17 è Campione d'Europa! Camarda domina ed è MVP del torneo

L'Italia Under 17 ha battuto il Portogallo in finale e si è aggiudicata l'Europeo! La Nazionale dei rossoneri Camarda, Liberali, Sala e Longoni si laurea dunque campione, e nel 3-0 finale c'è grande, grandissimo merito del milanista più atteso, Francesco Camarda, che ha messo la proprio firma con una splendida doppietta, segnando i gol del 2-0 e del 3-0.

Il giovane attaccante classe 2008 è prossimo a firmare, oltre alla finale di stasera, anche il primo contratto da professionista con il Milan. Nel mentre, è stato dato a lui il premio come miglior giocatore del torneo secondo la UEFA:

Francesco Camarda is the #U17EURO Player of the Tournament pic.twitter.com/yrI2OJzppr