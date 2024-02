L'Italia avrà la 5^ squadra in Champions? Consolidato il 1° posto nel ranking UEFA

Col successo della Milan contro il Rennes e il pareggio della Roma contro il Feyenoord l'Italia consolida il primo posto stagionale nel Ranking UEFA. Ricordiamo che questa classifica determinerà due posti aggiuntivi alla prossima Champions League, assegnati alle migliori due nazionali: in seconda posizione sorpasso della Germania all'Inghilterra, mentre restano dietro Spagna e Francia.

1. Italia 14.714 (7 partecipanti, 7 ancora in gara)

2. Germania 13.928 (7 partecipanti, 6 ancora in gara)

3. Inghilterra 13.875 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

4. Spagna 12.937 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

5. Francia 12.250 (6 partecipanti, 6 ancora in gara))

6. Repubblica Ceca 12.000 (4 partecipanti, 3 ancora in gara))

7. Belgio 11.800 (5 partecipanti, 3 ancora in gara)

8. Turchia 11.000 (4 partecipanti, 2 ancora in gara)

9. Olanda 9.000 (5 partecipanti, 3 ancora in gara))

10. Danimarca 8.500 (4 partecipanti, 1 ancora in gara)

10. Portogallo 8.500 (6 partecipanti, 4 ancora in gara)