L'Italia avrà la 5ª squadra in Champions? Ci siamo quasi: il ranking aggiornato

Champions League sanguinosa per le squadre italiane. Con l'eliminazione dell'Inter sono uscite tutte le nostre rappresentanti. In compenso le prestazioni delle nostre rappresentanti nelle altre due competizioni ci sta spingendo sempre più verso un posto supplementare in Champions League nella prossima stagione.

Ricordiamo che la Champions League 2024/25 avrà un format differente e due qualificate al tabellone principale saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni.

Questo ranking tiene già conto del coefficiente aggiuntivo garantito dalla qualificata tra Milan e Roma, pertanto toglie già una squadra dalla corsa.

1. Italia 18.428 punti (3 partecipanti su 7)

2. Germania 16.357 (3 su 7)

3. Inghilterra 16.250 (5 su 8)

4. Francia 14.750 (3 su 6)

5. Spagna 14.437 (3 su 8)

6. Repubblica Ceca 13.250 (1 su 4)

7. Belgio 13.200 (1 su 5)

8. Turchia 11.500 (1 su 4)

9. Portogallo 10.666 (1 su 6)

10. Olanda 10.000 (0 su 5)