L'Italia avrà la 5ª squadra in Champions? Siamo dentro, ma col Portogallo è distanza minima

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? A oggi sì ma dopo l'ottimo martedì con le vittorie di Atalanta, Inter e Milan si è registrata una brusca frenata col pari della Juventus e la sconfitta del Bologna. E in contemporanea la vittoria in rimonta del Benfica sul campo del Monaco che accorcia la forbice fra noi e il Portogallo. Tocca a Roma, Lazio e Fiorentina ribadire le distanze. Turno complicato per i giallorossi, impegnati a Londra contro il Tottenham. Biancocelesti che possono proseguire la striscia di vittorie, in casa contro i bulgari del Ludogorets. Viola che sulla carta sono largamente favoriti, contro i ciprioti del Paphos. Turni non facilissimi per le portoghesi: Anderlecht-Porto e Braga-Hoffenheim in Europa League; Astana-Vitoria Guimaraes in Conference League.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 10.266

2. Italia 9.625

3. Portogallo 9.600

4. Germania 9.125

5. Spagna 8.429

6. Francia 8.357

7. Belgio 7.600

8. Repubblica Ceca 7.500

9. Olanda 7.167

10. Austria 6.600

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 15 punti

2. Atalanta 14

3. Milan 12

4. Juventus 12

5. Lazio 8

6. Bologna 7

7. Fiorentina 5

8. Roma 4

Punti totali 77 - Media 9.625

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni europea. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Manchester City 135.000

2. Real Madrid 128.000

3. Bayern Monaco 120.000

4. Liverpool 112.000

5. Paris Saint-Germain 94.000

6. Roma 94.000

7. Borussia Dortmund 93.000

8. Inter 91.000

9. Bayer Leverkusen 85.000

10. Chelsea 85.000

11. Villarreal 82.000

12. Barcellona 81.000

13. Benfica 81.000

14. Atletico Madrid 79.000

15. Lipsia 76.000

16. Atalanta 75.000

17. Arsenal 75.000

18. Manchester United 75.000

19. Porto 73.000

20. Milan 71.000

21. Juventus 70.000

26. Napoli 61.000

28. Lazio 58.000

90. Bologna 16.971

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 96.160

2. Italia 84.981

3. Spagna 78.989

4. Germania 77.035

5. Francia 63.522

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 59.066

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 55.616

8. Belgio 48.800

9. Repubblica Ceca 41.050

10. Turchia 39.500

11. Austria 33.400

12. Norvegia 33.250

13. Scozia 31.500

14. Grecia 31.250

15. Svizzera 31.175