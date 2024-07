L'Italia di Camarda e Zeroli ha già staccato il pass per il Mondiale Under 20 dell'anno prossimo

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Con una doppietta di Francesco Camarda, l'Italia ha battuto 3-0 l'Irlanda del Nord nella seconda partita dell'Europeo Under 19. Una vittoria che consente alla squadra di Bernardo Corradi di guadagnare in anticipo l'accesso alla semifinale del 25 luglio e staccare il pass per il Mondiale Under 20 dell'anno prossimo. Primo tempo praticamente a senso unico per gli azzurri che, sul prato bagnato dalla pioggia dell'Inver Park di Larne, hanno rifilato ai padroni di casa un uno-due di marca milanista: al 15' è stato Zeroli a spezzare l'equilibrio con un destro in area, su assist di Ciammaglichella. Nel recupero il guizzo di Camarda, che ha approfittato di un retropassaggio alla cieca di Goodman per inserirsi e battere ancora Charles con un tiro angolato. Tra i due gol l'unica occasione nordirlandese, su una mischia in area, con palla respinta d'istinto da Marin.

Al 3' della ripresa è arrivata la rete della sicurezza, con la doppietta di Camarda, bravissimo a colpire al volo di sinistro il cross rasoterra di Magni, altro milanista. Il 3-0 ha definitivamente raffreddato le velleità nord-irlandesi e l'Italia ha controllato l'incontro fino al fischio finale, senza concedersi cali di concentrazione e sfiorando il 4-0 in un paio di occasioni. Un solo intervento di Marin, ma importante, sul sinistro di Graham al 38'. (ANSA).