L'Italia ha 8 squadre in Europa per l'anno prossimo: Fiorentina in Conference, niente Europa per il Toro

Doccia gelata per la Fiorentina: i Viola hanno giocato oggi la finale di Conference League ad Atene e dopo una partita combattuta e bloccata sullo 0-0 per 115 minuti, è arrivato il gol di El Kaabi a portare in vantaggio i greci dell'Olympiakos. Dopo il controllo al VAR, il gol è stato confermato e la squadra di Italiano non è riuscita a reagire nel restante tempo, consegnando di fatto la coppa all'Olympiakos perdendo la seconda finale di Conference consecutiva.

Con questo risultato, il Torino non andrà in Conference League: vincendo la Fiorentina si sarebbe garantita l'Europa League per la prossima stagione, liberando un posto per i Granata, ma con la sconfitta saranno proprio i Viola a giocare la Conference 2024/25. L'Italia avrà dunque 8 squadre in Europa e non 9.