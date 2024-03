L'Italia potrebbe avere 6 squadre in Champions soprattutto grazie all'Europa League

Chiudere la stagione tra i primi due posti del Ranking UEFA annuale e vittoria dell'Europa League di una tra Roma, Milan e Atalanta. L'Italia può ancora sperare di qualificare addirittura sei squadre alla prossima Champions League ma per far sì che ciò accada devono verificarsi entrambe queste condizioni. Dopo il sorteggio di Nyon, che ha visto l'accoppiamento tra i giallorossi e i rossoneri, il nostro Paese è certo di avere almeno una squadra in semifinale di Europa League, ma non sarà certo facile, vista la concorrenza, arrivare a sollevare il trofeo a Dublino. Sia i capitolini che l'Atalanta, che cercherà l'impresa contro il Liverpool ai quarti, sono attualmente fuori dalla Champions nella classifica di Serie A, essendo rispettivamente al quinto e al sesto posto e se dovesse finire così, in caso di successo nella ex Coppa UEFA l'Italia guadagnerebbe un posto in più nella nuova competizione più importante d'Europa.

La strada per vincere l'Europa League.

Quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)

Il ranking attuale per il quinto posto valido per la Champions.

Italia 17.713 (4 squadre in corsa su 7)

Germania 16.356 (3/7)

Inghilterra 16.250 (5/8)

Francia 14.750 (3/6)

Spagna 14.437 (3/8)

Repubblica Ceca 13.250 (1/4)

Belgio 13.200 (1/5)