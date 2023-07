L'Italia Under 19 in semifinale all'Europeo, il CT Bollini: "Siamo da 9, cancellati i 5 gol del Portogallo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Giovedì l'Italia Under 19 ha la chance di compiere un'impresa. Qualificata alle semifinali dell'Europeo di categoria, la squadra del CT Alberto Bollini affronterà la Spagna per un posto in finale, dopo aver subito una mazzata contro il Portogallo ed essersi rialzati con la Polonia: "Dovevo trovare la forza di resettare tutto e ridare entusiasmo. Ho fatto riunioni di gruppo, colloqui individuali, un’analisi dei video. Poi ho convocato lo staff all’alba: una situazione inaspettata, piena di vita, al mare. Loro sono tornati carichi, e hanno trasmesso la loro carica ai ragazzi.

Tre giorni in uno, in pratica, e abbiamo riempito di nuovo il serbatoio", spiega il tecnico alla Gazzetta dello Sport, parlando del ko con i lusitani. "Al gol della Polonia non mi sono disperato. Ero sicuro che non sarebbe stato un macigno per noi, che saremmo riusciti a gestire l’emotività e a rialzarci. perché avevamo completamente cancellato dalla testa i 5 gol presi dal Portogallo".