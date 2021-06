L’Italia vola ai quarti: 2-1 ai supplementari contro l’Austria. Ora Belgio o Portogallo

La firma sulla notte di Wembley è arrivata dall'uomo col nome perfetto. Perché quando le serata son così ti servono intercessioni alte, quando i santi stanno terminando. Chiesa, e l'Italia vola ai quarti. Pessina sembrava averla rifinita e definita una volta per tutte ma al centosedicesimo Kalajdzic l'ha riaperta, con buona pace delle coronarie dei tifosi italiani. Sporca, brutta, cattiva. L'aveva detto Bonucci ieri, così è stato. Il volo diretto per Monaco di Baviera è già prenotato, adesso Lukaku o Cristiano Ronaldo, Belgio o Portogallo. Arriveranno dopo una notte d'Inghilterra di quelle difficili, complicate. Perché sognare è facile ma precipitare è ancor più semplice. E poi Wembley è teatro di sogni e pure l'Inghilterra con lui. Porto per giovani viandanti con una valigia in mano e allora questa notte d'Europeo è un inno contro la Brexit. C'è uno striscione, in mezzo ai ventiduemila d'azzurro vestiti, tra le maglie pure di Diamanti e di Eder, coi tricolori al cielo, che raccontano di un'Italia d'emigranti. 'No pasta, no party'. E poi c'è quello che è spray su tessuto e occhi verso il cielo. 'Notti Magiche'. Arriveranno, ma che fatica.