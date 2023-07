MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così di quelli che sono gli obiettivi del Milan per questa stagione: "L'obiettivo è sempre ottenere il massimo ed essere competitivo in ogni competizione e provare a vincere qualcosa".